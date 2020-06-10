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Polisi gören FETÖ şüphelisi telefonunu suya attı

Adana'da evine operasyon düzenlenen FETÖ şüphelisi, cep telefonunu dokuzuncu kattaki evinin balkonundan sulama kanalına attı.

09:25 -
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Polisi gören FETÖ şüphelisi telefonunu suya attı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. M.S.A. isimli şüpheli, evine polisin geldiğini fark edince cep telefonunu dokuzuncu kattaki evinden, sulama kanalına attı.

Sualtı polisi, Devlet Su İşleri’ne ait kanal içerisindeki cep telefonunu aradı. (FOTO: İHA)

ÖZEL EKİP ÇAĞRILDI

M.S.A. gözaltına alınırken, telefonun çıkarılması için sualtı timlerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sualtı polisi, Devlet Su İşleri’ne ait kanal içerisindeki cep telefonunu çıkarttı. Cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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