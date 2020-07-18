Polisi şehit eden katil 17 yaşında çıktı

Evli ve 2 yaşında bir çocuk sahibi olan polis memuru Erhan Gökteke'nin şehit olduğu ekip arkadaşının yaralandığı olay, saat 14.00 sıralarında, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokaklarda uyuşturucu satan torbacılarla mücadele eden Narkotim'lerde görevli Gökteke ekip arkadaşıyla birlikte 4 kişiyi takip ediyordu.

ATEŞ AÇTILAR

Polislerin takip ettiği araç 2136 sokak üzerinde yavaşladı. Uyuşturucu satıcısı oldukları belirtilen 4 kişinin bulunduğu otomobilden polis ekibine ateş edildi.

ŞEHİT OLDU

Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, Erhan Gökteke'nin göğsüne isabet etti. Diğer polis memuru Yunus Nacar ise sağ kolundan hafif şekilde yaralandı. İki polis memuru da olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökteke tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gökteke'yi şehit eden uyuşturucu satıcılarının yakalanması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis helikopteri de havadan destek için bölgeye gönderildi. Yapılan çalışmalarda Serdar B. (19), O.I. (17) ve K.A (17) yapılan çalışmalarla yakalandı. Aramalarda ise 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

KAÇAN SUÇ MAKİNESİ DE YAKALANDI

Narkotim ekibinin peşinde olduğu 75 suçtan kaydı olan 4'üncü şüpheli Reis B. ise olay yerinden kaçtı. Adeta suç makinası olan Reis B.'nin peşine düşen ekipler olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalamayı başardı.

POLİSİ ŞEHİT EDEN 17 YAŞINDA

Dört şüpheli de emniyete götürülürken, Erhan Gökteke'yi şehit eden silahı kullanan şüphelinin 17 yaşındaki K.A. olduğu belirtildi.

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Şehit düşen polis memuru Erhan Gökteke'nin 3 yıllık evli olduğu 2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. Gökteke'nin 3 gün önce 15 Temmuz'da dünyaya gelen oğlunun 2'nci yaş doğum günü kutladığı öğrenildi. Çiftin mutluluğu çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflarda kaldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

*Bugün saat 14.00'de Bağcılar İlçemiz Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere (75)'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu (2) Polis Memurumuz yaralanmıştır.

*112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan GÖKTEKE, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan Polis Memurumuz Yunus NACAR'ın tedavisi devam etmektedir.

*Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli (S.B) olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli (R.B)'ninyakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

*Olayda kullanılan (1)'i pompalı tüfek olmak üzere (3) adet silah ele geçirilmiştir.Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmetdiliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz.