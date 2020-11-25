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Torbacı polisi müşteri sandı, kendini karakolda buldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir uyuşturucu satıcısı otomobilin içindeki sivil polisleri müşteri zannederek içime hazır uyuşturucu verdi. Uyanık polisin 'burada verme arabaya bin' teklifiyle polis aracına binen torbacı kendini karakolda buldu.

Güncellenme: 09:16, 25/11/2020
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Torbacı polisi müşteri sandı, kendini karakolda buldu

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil ekipler görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi yanlarına gelerek “Abi sen beni mi bekliyorsun” dedi.

Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden “Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?” dedi. B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı içmeye hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen kristal maddeyi polis ekiplerine vermek istedi.

Asayiş ekipleri “Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek” dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı. (İHA)

aydın Emniyet Polis uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:08:35,
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