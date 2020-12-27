Polisin ceza kestiği evsiz vatandaş barınma evine yerleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gidecek yeri olmadığı için polis ekiplerince ceza yazılmasıyla gündeme gelen Ali Çiftçi'ye sahip çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ali Çiftçi'yi buldu.
Ali Çiftçi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı, Bimekan Barınma Evi’ne yerleştirildi. Başkan Böcek, kimsenin mağdur olmasını istemediklerini belirterek, “Sokakta kalan vatandaşlarımız için, 7/24 görevdeyiz” dedi. Ali Çiftçi geceyi Bimekan'da geçirdi gün içinde de memleketine gönderildi.