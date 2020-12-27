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Polisin ceza kestiği evsiz vatandaş barınma evine yerleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde polis ekiplerince ceza kesilmesiyle gündeme gelen Ali Çiftçi’ye sahip çıktı. Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla, Zabıta ekipleri, Çiftçi’yi Bimekan Barınma Evi'ne yerleştirdi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 15:24, 27/12/2020
Haberler Gündem
Polisin ceza kestiği evsiz vatandaş barınma evine yerleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gidecek yeri olmadığı için polis ekiplerince ceza yazılmasıyla gündeme gelen Ali Çiftçi'ye sahip çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ali Çiftçi'yi buldu.

Ali Çiftçi Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı, Bimekan Barınma Evi’ne yerleştirildi.  Başkan Böcek, kimsenin mağdur olmasını istemediklerini belirterek, “Sokakta kalan vatandaşlarımız için, 7/24 görevdeyiz” dedi. Ali Çiftçi geceyi Bimekan'da geçirdi gün içinde de memleketine gönderildi.

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Antalya Bursa kurban Polis
Yayınlanma Tarihi:14:58,