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Polisin ele geçirdiği alkolü, belediye dezenfektan yaptı!

İstanbul'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 30 litre saf alkol ele geçirildi. İmha edilmek üzere muhafazaya alınan alkoller mahkeme kararı ile Silivri Belediyesi'ne gönderilince 428 litre el dezenfektanı üretildi.

17:55 -
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Polisin ele geçirdiği alkolü, belediye dezenfektan yaptı!

İstanbul Emniyetine bağlı Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce D-100 Karayolu Selimpaşa mevkisinde bir aracı durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araçta 10 bidon içerisinde 30 litre “Saf alkol” ele geçirildi.

İMHA EDİLECEKTİ

Ele geçirilen alkollere kaçakçılık suçları kapsamında el konuldu. İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan alkollerle ilgili corona virüsü salgısını sebebiyle 31 Mart’ta mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı.

DEZENFEKTANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Mahkeme ele geçirilen alkollerin corona virüsü salgını sebebiyle kamu yararına kullanılmasına hükmetti. Saf alkol Silivri Belediyesi’ne gönderildi. Belediye ekiplerinin 30 litre alkolden 428 litre el dezenfektanı ürettiği öğrenildi.

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