Polisin önünde yankesicilik yapmak isterken yakalandı!

Beşiktaş İskelesi’nde turnikelerden geçtikleri sırada cep telefonları çalınan 3 kişi emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kadıköy’e gitmek için motor iskelesinde turnikelerden geçtiği sırada, cep telefonunun çalındığını söyleyen Seyit T., Nilüfer A., ve Esra Y.’nin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polisler iskeledeki kameraları inceleyerek yankesicinin kimliğini belirledi.

ELİNDEKİ POŞETLE PERDELEME YAPARAK CEP TELEFONU ÇALIYOR

Yankesicinin elindeki poşetle perdeleme yaparak cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.

Bunun üzerine sivil ekipler, motor iskelesinde nöbet tutmaya başladı.

Yapılan çalışmada, elinde poşet bulunan bir eşkale uygun bir kişinin yolcuların ceplerini yokladığı fark edildi.

SON İŞİNDE SUÇÜSTÜ

Hemen arkasında durup yakın takip yapan bir polis, Davut M.(32) isimli şüpheliyi son işinde suçüstü yaptı.

Ensesinden yakalanan şüpheli kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Gözaltına alınan şüphelinin 1 yağma, 1 kasten yaralama, 1 uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.