Polisler arasında ilginç diyalog! Sosyal medyadan büyük beğeni aldı

Evde kal çağrılarına uyan ve dışarıya çıkamayan vatandaşların imdadına polisler yetişiyor.

Bir çok yerde belediyeler evden dışarıya çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için çeşitli çözümler oluştururken, bazı yerlerde bu hizmeti polisler yapıyor. Nerede çekildiği belli olmayan bir telsiz konuşması ise sosyal medyada hızla yayılıyor.

6 NUMARANIN EKMEK İHTİYACI VARDI

Bir polis telsizinin yer aldığı video, göreve giden ekiple merkez arasında geçiyor.

Ekibin telsizden yaptığı anonsta, “Gerekli ihtiyaçları karşılanmış. Yumurta, kereviz, süt, portakal. Ayrıca 6 numaranın da ekmek ihtiyacı vardı. Talebi karşıladık. Bölgemizde normaldeyiz” diyor.

Videoyu izleyen onlarca kişi polis teşkilatına teşekkür ederken, bazı kişiler saat 21.00’da sağlıkçılar için yapılan alkışlamanın saat 20.00’da da polisler için yapılması gerektiğini dile getirdi.

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