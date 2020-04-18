Polisler bankanın içinde yakaladı! ”Benim adım felaket” diye bağırdı

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle gelişti:

Bir bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Banka camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de bir kişinin olduğunu telsizden anons geçerek destek ekip istedi. Polisleri gören şüpheli ise bankanın sistem odasına girerek saklanmaya çalıştı. Olay yerine sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği, Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekipleri, bankaya girerek şüpheliyi gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken “Benim adım felaket” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİĞİ İÇİN DE CEZA YEDİ

Öte yandan bankada yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığını belirleyen polis, şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için de işlem yaptı. (DHA)