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Polisler bile ayıramadı! Yumruklu, tekmeli, kemerli kavga…

İstanbul Küçükçekmece'de akrabalar arasında tekmeli, yumruklu, kemerli kavga yaşandı. Dört polisin müdahale ettiği ancak ayıramadığı kavga, bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

17:09 -
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İnönü Mahallesi’nde bir sitede dün saat 18.30 sıralarında akraba oldukları belirtilen 6-7 kişilik bir grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Feci kavga bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekmeli, yumruklu kavgada taraflardan bazıları belindeki kemerlerini çıkararak birbirlerini darp etti. Bu sırada ikisi trafik polisi olmak üzere dört polis kavgayı ayırmak üzere müdahalede bulundu.

POLİSLER DE TEKME VE YUMRUKLARA MARUZ KALDI

Ancak polisler, tarafları ayırırken zor anlar yaşadı. Şahısları güçlükle birbirinden uzaklaştırmaya çalışan polisler, zaman zaman kendileri de tekme ve yumruklara maruz kaldı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polisler de yumruk ve tekmelerin hedefi oldu. (Foto: DHA)

Kavgaya müdahale etmek isteyen bir kadın da yumrukların hedefi oldu.

Ortalığın karıştığı olayda siyah tişörtlü bir kişinin de arka cebinden çıkardığı bir cisimle, beyaz tişörtlü bir şahsı darp ettikten sonra kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Son güncelleme: 17:20 13.09.2020
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