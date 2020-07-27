Polislik başvuruları ne zaman? TYT puanı ile PMYO polis alımı yapılacak!

2020 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla her yıl polis alımı yapan Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) başvuruları araştırılmaya başlandı. Puanlarını öğrenen öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla yapılacak polislik başvurularını gerçekleştirecek. 2020 PMYO polislik başvuruları hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS’de (TYT, AYT, YDT sınavlarında) taban puanları değiştirildi.

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin yapılması sonrası PMYO polis alımı kılavuzu yayımlanmış ve 2500 polis alımı için başvurular alınmıştı. 2020 YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından PMYO için başvuruların başlaması bekleniyor.

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel Yeterlilik Testi’nden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu’na kayıt kaptırabilecek.

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER