Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Asker uğurlamasında ortalık karıştı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

08:16 -
Haberler Gündem

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmıştı. Karara rağmen İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde asker uğurlaması yapıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi.

Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı. Mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, kalabalığı da dağıtılarak olay yerini güvenlik çemberine aldı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. (İHA)

asker Corona Emniyet istanbul Küçükçekmece Polis
Son güncelleme: 08:31 30.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more