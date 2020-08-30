Asker uğurlamasında ortalık karıştı

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmıştı. Karara rağmen İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde asker uğurlaması yapıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi.

Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı. Mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, kalabalığı da dağıtılarak olay yerini güvenlik çemberine aldı. Yaşanan arbede ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. (İHA)