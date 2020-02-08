Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisten ‘insanlık’ operasyonu!

Uşak Emniyet Müdürlüğü, kış şartlarının ağırlaşması sebebiyle, sokak hayvanlarını korumak için güzel bir projeye imza attı. Sokak hayvanları için ekip oluşturan Uşak Emniyeti, “Battaniye” ve “Yiyecek” seferberliği başlattı. Ekipler, kaldırımlarda yatan hayvanların üzerine battaniye örttü, yanlarına yiyecek bıraktı. Sağlık durumları kötü görünen hayvanlar veterinere götürülürken, bazı sokaklara barınak yerleştirildi.

Habip ATAM
17:55 -
Haberler Gündem
Polisten ‘insanlık’ operasyonu!

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, motosikletli ekipler ve ilçe birimlerinde görevli polislerden, sokak hayvanları için farklı mahallerde timler kuruldu.

Hava sıcaklığının -11 dereceye kadar çıktığı Uşak'ta hayvanları soğuktan korumak için çalışma yapan ekiplerin özveri göstererek çalışma yapığı belirtildi.

ÜZERLERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Sokaklarda, kaldırımların üzerinde uyuyan, kedi ve köpeklerin üzerlerini battaniye ile örten ekipler, bazı noktalara da hayvanların sığınacağı barınaklar bıraktı.

Zorlaşan kış şartları sebebiyle, battaniye ile üstleri örtülen hayvanların önlerine kuru mama koyan polisler vatandaşlardan da alkış aldı.

Sokak hayvanlarına sevgi göstermeyi de ihmal etmeyen ekipler; hasta görünen kedi ve köpekleri de veterinere götürdü.

Sokakta yaşayan kimsesiz insanlara yönelik de daha önce çalışma başlatan Uşak Polisi, evsiz olan kişileri, emniyet birimlerinde misafir etmiş çorba ve yemek ikram etmişti.

İLGİLİ HABERDili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdiDili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more