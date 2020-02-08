Polisten ‘insanlık’ operasyonu!

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, motosikletli ekipler ve ilçe birimlerinde görevli polislerden, sokak hayvanları için farklı mahallerde timler kuruldu.

Hava sıcaklığının -11 dereceye kadar çıktığı Uşak'ta hayvanları soğuktan korumak için çalışma yapan ekiplerin özveri göstererek çalışma yapığı belirtildi.

ÜZERLERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Sokaklarda, kaldırımların üzerinde uyuyan, kedi ve köpeklerin üzerlerini battaniye ile örten ekipler, bazı noktalara da hayvanların sığınacağı barınaklar bıraktı.

Zorlaşan kış şartları sebebiyle, battaniye ile üstleri örtülen hayvanların önlerine kuru mama koyan polisler vatandaşlardan da alkış aldı.

Sokak hayvanlarına sevgi göstermeyi de ihmal etmeyen ekipler; hasta görünen kedi ve köpekleri de veterinere götürdü.

Sokakta yaşayan kimsesiz insanlara yönelik de daha önce çalışma başlatan Uşak Polisi, evsiz olan kişileri, emniyet birimlerinde misafir etmiş çorba ve yemek ikram etmişti.