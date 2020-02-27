Polisten kaçan 4 kişi kaza yapınca yakalandı!

Olay saat 16.00 sıralarında Aksaray'ın Ortaköy ilçesi 2. Kırşehir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 40 EL 391 plakalı otomobil ile 4 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese giderek çalışma başlattı.

Bir süre sonra plakası verilen otomobili gören polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile dur ihtarında bulundu.

Polisin dur ihtarı üzerine otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri ile yaşanan kovalamacada kaçarken bir otomobile çarpan sürücü, daha sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Bu sırada otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başlayan 4 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin hızla sokaktan caddeye çıktığı, burada park halinde bulunan bir otomobile çarparak durduğu ve içerisinden inen 4 kişinin yaya olarak kaçmak isterken polislerin müdahalesi ile yakalandığı görülüyor.

Otomobil sürücüsü Hasan S. otomobilde bulunan Serhat G., Yalçın G. ile Efe G. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA