Polisten kaçan cezaevi firarisi çatıdan düşünce yakalandı

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hatay T Tipi Açık Cezaevinde hırsızlık suçundan yatan ve yaklaşık bir ay önce firar eden Yunus Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Yunus Ö.’nün saklandığı adresi belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi.

KAÇMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

Kırıkhan Barbaros Mahallesi’nde bir eve düzenlenen operasyonda polisleri fark eden Yunus Ö. çatıya çıkarak kaçmak istedi.

Evin çatısından düşen firarinin kolu kırıldı. Firari, polis ekiplerince önce hastaneye kaldırıldı, adliyedeki işlemlerinin ardından da cezaevine gönderildi.