Polisten kaçan yabancı uyruklu sürücü: “Mafya zannettim”

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde devriye görevi yapan narkotik ekipleri, süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks otomobile saat 10.30 sıralarında‘dur' ihtarı yaptı. İhtara uymayan Filistin uyruklu 21 yaşındaki sürücü Ihab Awwad kaçmaya başladı. Önüne çıkan diğer ekiplerin de ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine aracını sürüp kaçtı.

Çok sayıda polis aracını peşine takan Filistinli genç Yenigün Mahallesi 1036. Sokağa girdiği esnada yolun taşımacılık kamyonuyla kapalı olması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Araçtan indirilen Awwad, kelepçelenerek ekip otosuna alındı.

TORPİDOYU KIRDI

Otomobilde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, evrakları istenen sürücünün, otomobilinin torpidosunu kırarak çıkardığı belgeleri polise vermesi dikkat çekti.

Türkiye'de ikamet izni bulunan ve öğrenci olduğu belirlenen Awwad'ın ailesinin ise ABD'de yaşadığı öğrenildi. Awwad'ın ilk kez bölgeye geldiği ve kendisini durdurmaya çalışan sivil polis ekiplerini mafya sandığı için durmayarak kaçtığını söylediği öğrenildi. Aracı otoparka çekilen Awwad ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)