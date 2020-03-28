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Polisten Suriyelilere ‘korona virüs’ anonsu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında Suriyelilere Arapça, ‘evlerinizde kalın’ anonsu yaptı.

09:40 -
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü de tedbirler alıyor. Emniyete bağlı ekip araçları, cadde, sokak ve meydanlarda toplanan vatandaşlara korona virüs tehlikesine karşı evlerinizde kalın anonsu yaptı.

Ekipler, kente giren araçlardaki sürücü ve yolcuları uygulama noktalarında durdurarak vücut ısısını ölçüyor. Araçlardaki yüksek ateşi olan şahıslar da gözetim altına alınıyor.

‘ARAPÇA EVDE KALIN ÇAĞRISI’

Kahramanmaraş’ta Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu ev ve iş yerleri çevresinde ring yapan ekipler, Arapça olarak, “Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, evde kalalım” anonsları yaptı. (İHA)

Arapça Emniyet Kahramanmaraş korona Polis uygulama
Son güncelleme: 09:46 28.03.2020
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