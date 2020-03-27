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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM 26. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş……

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak. POMEM sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihini duyurmadı ancak sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.

10:10 -
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM 26. dönem sonuçları için heyecanlı bekleyiş……

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detaylar…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz 26. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil ancak açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde olacak.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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