POMEM sonuçları açıklandı! 26. dönem POMEM Polis Akademisi sonuçları sorgula…

Uzun süredir adaylar tarafından heyecanla beklenen POMEM sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinde yayınlandı. 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak.

POMEM SONUÇLARI SORGULA (POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU)

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.