Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Portekiz bayraklı polis botu göçmen bölgesinde!

Çanakkale'nin Ayvacık kıyıları ile Yunanistan'ın Midilli adası arasında Portekiz bayraklı bir polis botunun devriye gezdiği görüldü. Polis botunun bölgede avlanan Türk balıkçı teknelerine de yakın noktada seyrettiği gözlemlendi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
17:44 -
Haberler Gündem
Portekiz bayraklı polis botu göçmen bölgesinde!

Göçmen geçişleri 4’üncü gününde de devam ediyor. Edirne’de kara yolunu kullanan göçmenler, Çanakkale’de deniz yolu ile Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde deniz yolunu tercih etmek isteyen göçmenler, en çok ‘Sivrice Koyu’ ve ‘Sokak Ağzı’ isimli bölgelerden botlara biniyorlar.

TÜRK BALIKÇILARINA YAKIN SEYİR ETTİ

Göçmenlerin Midilli adasına geçişlerinde ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleri hazırda bekletiliyor.

Gemi trafiği takip sitesi MarineTraffic’te yer alan bilgiye göre, Midilli önlerinde Portekiz bayraklı bir polis botu devriye geziyor. Polis botunun bölgede avlanan Türk balıkçı teknelerine de yakın noktada seyrettiği gözlemlendi.

Gemi trafiği takip sitesi MarineTraffic’te Midilli önlerinde Portekiz bayraklı bir polis botu devriye gezdiği bilgisi yer aldı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more