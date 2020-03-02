Portekiz bayraklı polis botu göçmen bölgesinde!

Göçmen geçişleri 4’üncü gününde de devam ediyor. Edirne’de kara yolunu kullanan göçmenler, Çanakkale’de deniz yolu ile Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde deniz yolunu tercih etmek isteyen göçmenler, en çok ‘Sivrice Koyu’ ve ‘Sokak Ağzı’ isimli bölgelerden botlara biniyorlar.

TÜRK BALIKÇILARINA YAKIN SEYİR ETTİ

Göçmenlerin Midilli adasına geçişlerinde ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleri hazırda bekletiliyor.

Gemi trafiği takip sitesi MarineTraffic’te yer alan bilgiye göre, Midilli önlerinde Portekiz bayraklı bir polis botu devriye geziyor. Polis botunun bölgede avlanan Türk balıkçı teknelerine de yakın noktada seyrettiği gözlemlendi.