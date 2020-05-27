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Posta kutusuna uyuşturucu saklayıp satış yapmış!

İstanbul'da oturduğu sitede uyuşturucu satan Ahmet B., polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucuları posta kutusuna zulaladığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Habip ATAM
11:09 -
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Polisi harekete geçiren olay, Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Bir sitede uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Site içindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen kişinin, sitede ikamet eden Ahmet B. olduğunu tespit etti.

Ahmet B.’nin uyuşturucuyu bina girişindeki posta kutusuna zulaladığı, müşterilerinin de gelip posta kutusuna bırakılan uyuşturucuyu aldığı anlaşıldı.

(FOTO: SÖZCÜ)

TUTUKLANDI

Yakalanan Ahmet B.’nin üst aramasında bir miktar eroin,  posta kutusunda yapılan aramada ise satışa hazır küçük paketler halinde 38 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet B. tutuklandı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Beylikdüzü istanbul Polis Sözcü uyuşturucu
Son güncelleme: 11:18 27.05.2020
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