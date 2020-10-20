Pozitif çıkan AKP’li başkan nikah töreninde maske takmamış

Konya Ilgın ilçesinin AKP’ li Belediye başkanı Yalçın Ertaş corona virüse yakalandığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ertaş şu ifadelere yer verdi:

“Eklem ağrıları şikâyetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurdum. Burada yapılan (Covid-19) test sonucum pozitif çıkmıştır. Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim.”

AKP’Lİ BAŞKAN MUHTARLAR GÜNÜ PROGRAMI’NA KATILMIŞ

Ertaş'ın dün Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz, protokol üyeleri ve ilçe muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirilen muhtarlar günü programına katıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ertaş, “Kaymakamımız Aytekin Yılmaz, protokol üyelerimiz ve muhtarlarımızın katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü programımızı gerçekleştirdik. Bu zamana kadar mahallelerimize yapmış olduğumuz hizmetleri ve yapacağımız çalışmalarımızı görüştük” ifadelerine yer verdi.

NİKAH TÖRENİNDE MASKE TAKMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yansan Ertaş'ın 2 gün önce katıldığı bir nikah töreninde ise damat ve gelin ile birlikte maske takmadığı ortaya çıktı. Nikah törenine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ertaş, şu notu düştü; “Değerli dava arkadaşlarım Mariye Başkanımız ve İbrahim bey’in oğlu Ramazan Semih Teke kardeşimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Çiftimize ve ailelerimize sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Rabbim hayırlı eylesin inşallah.”

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