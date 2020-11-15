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Pozitif damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Mehmet San (50) ve kayınpederi Fazıl Çav (85) aynı gün hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:32, 15/11/2020
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Pozitif damat ve kayınpeder aynı gün hayatını kaybetti

Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesi’nde yaşayan işçi emeklisi Mehmet San ile kayınpederi Fazıl Çav, geçen hafta rahatsızlandı. Yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan San ve Çav, evlerinde karantinaya alındı. 13 Kasım Cuma günü durumu ağırlaşan Mehmet San, Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fazıl Çav da aynı günün akşamında Acıpayam Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fazıl Çav, gece yarısı hayatını kaybetti.  Mehmet San ve Fazıl Çav dün Dodurga Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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