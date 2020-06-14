‘Pozitif vakalar artıyor!’ Validen kritik uyarılar

Bursa Valisi Yakup Canbolat, normalleşme süreci içerisinde vaka sayılarının arttığına işaret eden yeni bir açıklama yaptı.

Vali Canbolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük corona virüsü pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

”RAKAMLAR BENİ KORKUTTU”

Vali Canbolat, iki gün önce yaptığı bir açıklamasında “Normalleşiyoruz, iyiye gidiyoruz ama şu mesajı vermek istiyorum. Önceki günkü rakamlar beni korkuttu. Sayı vermemeyim ama bir önceki güne oranla pozitif vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı. Bu vakaların yüzde 50'si de Yıldırım'da. Yıldırım dikkat etmeli” ifadelerini kullanmıştı.