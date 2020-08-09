Prof. Adıyaman: Vaka sayısı açıklananın 10 katı

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, normalleşme süreci ve Kurban Bayramı sonrası COVID-19 pandemisinin ulaştığı boyutları Medyascope’ta değerlendirdi.

Adıyaman, İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarında artış olmasına karşın nispeten stabil olduğunu belirten Adıyaman, “Ankara, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Batman’da gerçekten ciddi bir vaka artışı var. Sağlık Bakanı şöyle söylemişti, İstanbul Türkiye’nin Vuhan'ı diye. Ama Vuhan herhalde Diyarbakır, Urfa ve Ankara olacak gibi görünüyor” dedi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLDU

Malatya ve Rize’deki vaka sayılarının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği rakamların on katı olduğunu iddia eden Prof. Sinan Adıyaman, şunları söyledi:

* Konya il Sağlık Müdürü “Böyle hasta gelmeye devam ederse bir değil iki şehir hastanesi yetmez” dedi. Yetmeyen yerler var. Bize gelen bilgiler var. Adıyaman Belediye Başkanı “Hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu” diye beyanat verdi. Malatya, Rize valilikleri de bu minvalde açıklamalar yaptı. Onların verdiği rakamları topladığınız zaman zaten Orta Anadolu için bakanın açıkladığı toplamın en az on katı vaka sadece bu iki şehirden çıkıyor.

AYLARDIR ŞEFFAF HİÇBİR ŞEY PAYLAŞILMADI

* Biz bunları söylerken, tedbirli olun demek istiyoruz. Halkın bilgilendirme hakkına saygı duymanız lazım. Şeffaflık dendi. Aylardır şeffaf hiçbir şey paylaşılmadı. Bölgesel birtakım toplamlar veriyor Sağlık Bakanlığı… TTB her zaman şeffaf davranmıştır. Kendilerine gelen bilgiyi halk ve toplum sağlığı için açıkça beyan etmiştir.