Prof. Ali Ülkü Azrak corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kurucularından Prof. Ali Ülkü Azrak, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Prof. Azrak, 87 yaşındaydı.

Prof. Azrak’ın eşi de kısa süre önce corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. İstanbul Üniversitesi, Prof. Ali Ülkü Azrak’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu:

“İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”