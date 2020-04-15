Prof. Ali Ülkü Azrak kimdir? Ali Ülkü Azrak kaç yaşındaydı?

Prof. Ali Ülkü Azrak’ın hayatında birçok başarı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgier Fakültesi’nin kurulmasında büyük emekleri olan Ali Ülkü Azrak’ın hayatı şu şekilde…

PROF. ALİ ÜLKÜ AZRAK KİMDİR?

1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1971-1979 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak görev aldı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer aldı. 1982 yılında profesör olan Ali Ülkü Azrak, emekli olduğu 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 2001-2005 yıllarında YÖK üyeliği görevinde bulundu.