Prof. Ceyhan’dan polemik açıklaması: Arkadaşım hakaretlere dayanamayıp yazmış

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, daha önceden katıldığı bir televizyon programından bir kesiti alıntıladı ve Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

“Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz? Şimdi takın diyorsunuz? Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım? Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öylemi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür? Hocam?”

Bunun üzerine Prof. Mehmet Ceyhan’ın hesabından şu paylaşımlar yapıldı:



* 1. Solunum yoluyla bulaşan her hastalıkta topluma maske taktırılmaz. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü dersime girmemişsin herhalde

* 2. Maske virusu taşıyan takarsa daha çok koruyucudur (yüzde 90×30)

* 3. Sağlık çalışanlarının maske bulamadığı bir dönemde topluma bu veriyle maske tak demek ancak senin gibi cahillerin işi olabilir

* 4. Basının ilgisini çekmek için birilerine sataşmak, soytarılık yapmak, dört üniversiteden profesörlüğüm var gibi yalanlara başvurmaya gerek yok.

* 5. Hacettepe'den iyi hekimler çıkar ama arada senin gibiler de çıkıyor işte. Üzgünüm.”

* Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan ünvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan uyanırım sadece. Bilimle ilimin farkını oku.

SÖZCÜ’ye konuşan Prof. Ceyhan, “Tweet’leri ben değil, hukukçu arkadaşım hakaretlere dayanamayıp yazmış. Benim bunlarla uğraşacak zamanım yok” dedi.