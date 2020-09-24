Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bunlar büyük depremin alıştırmaları

Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında saat 16.38’de bir deprem gerçekleşti. İstanbul’da da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Haber Global yayınına katılan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, önemli açıklamalarda bulundu.

MARMARA’NIN İÇİNDEN DEVAM EDECEK

Meydana gelen depremin, daha büyük depremlerin alıştırması olduğunu ifade eden Ercan, şunları söyledi;

*Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz. Biri Küçükçekmece bir tanesi de Marmara Ereğlisi önü diye. Bu deprem 7 ile 7.2 arasında.

*Bir hafta önce de Şarköy’de oldu. Aynı kırık üzerinde Tekirdağ kolu üzerinde deprem olmaya başladı. Tekirdağ kolu Büyükçekmece’den başlıyor, buradan Kumburgaz’a oradan Silivri’ye geçiyor.

*Depremin olduğu yer Tekirdağ kolunun odak noktası. Buradan kırık devam ediyor, Uçmakdere’den Yayaköy’e gidiyor.

*Bu kez öyle bir izlenim veriyor ki Marmara’nın içinden devam edecek ve Gelibolu kesiminden kırılma yapacak. Bunlar büyük depremin alıştırmaları.

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