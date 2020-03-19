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Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20.53'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından SÖZCÜ'ye açıklama yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu depremin ardından daha büyük bir deprem gelmesi beni şaşırtır. 24 Ocak’ta olan büyük deprem dinginlik sürecine girme eğilimindedir. Önceden olmasını beklediğim, beklenen M=5 ile M5,8 arasındaki büyük artçı depremlerin biri bugün M5,1 olarak olmuştur" dedi.

Mustafa SARIİPEK
22:49 -
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Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 20.53’te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, SÖZCÜ’ye özel açıklama yaptı.

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Ercan’ın açıklaması şöyle:

* Kalaba-Sivrice, Elazığ'da, 5,5 km odak derinliğinde M5,1 büyüklüğünde bir deprem, Doğu Anadolu Kırığının Palu-Sincik kolu üzerinde oldu.

* Türkiye'de son Silivri (M5), Akhisar (M5,8), 24 Ocak 2020'da 20.40'da Elazığ-Sivrice'de (M6,8) depremlerinden sonra 1,5-2 aydır depremler olmuyordu.

* Bugün Doğu Anadolu sol atımlı kırığı üzerinde oluşan deprem M6,8'lik depremin bir artçısıdır.

* Bugün Bodrum'da olan 02.00 M4,3'lük, Tokat'ın Almus ilçesinde 11.00'de M4,2'lik deprem de gösteriyor ki, Anadolu Yarımadası'nın tümü halen gergin.

* Bu gerginliğin başlıca nedeni güneyden Anadolu ile Ege-Adriyatik altına yılda 3 ile 4 santim olan toslamalı dalma olayının 4 ile 5 santime erişerek hızlanmasıdır.

* M5,1'lik deprem Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş dolayında duyumsanmıştır.

* Belki daha önceki depremlerde yorulmuş yapılarda kısmen hasar oluşturmuş olabilir.

“ARTÇI BÜYÜK DEPREM GELMEZ”

* Depremin 3 tane artçısı olmuştur.

* Artçı depremler, Sivrice-Doğanyol arasında oluşmaktadır.

* Bu depremin ardından daha büyük bir deprem gelmesi beni şaşırtır.

* 24 Ocak'ta olan büyük deprem dinginlik sürecine girme eğilimindedir.

* Önceden olmasını beklediğim, beklenen M=5 ile M5,8 arasındaki büyük artçı depremlerin biri bugün M5,1 olarak olmuştur.

Adıyaman Bingöl bodrum deprem Diyarbakır Elazığ Erzincan Kahramanmaraş Malatya Sözcü Tokat Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 22:57 19.03.2020
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