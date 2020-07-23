Prof. Dr. Birol Çetin kimdir? TTK Başkanı olarak atanan Birol Çetin’in hayatı…

Prof. Dr. Ahmet Yaramış görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına getirilen Prof. Dr. Birol Çetin’in hayat hikayesi şu şekilde…

BİROL ÇETİN KİMDİR?

Ekonomi tarihçisi olan Birol Çetin, 1965 Sivas doğumlu ve ilkokulu Sivas'ta, liseyi Tekirdağ'da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986),İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı.

Aynı bilim dalında “Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı.

Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı vardır.