Prof. Dr Çetiner’den ‘zorunlu’ süper bulaştırıcı açıklaması

Özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan bir programda, corona virüsünün yayılması konusunda görüşlerini aktaran iç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları uzamanı Prof.Dr. Mustafa Çetiner, konuşması sırasında ,”Samsun’da süper bir bulaştırıcı vardı. Detaylarını söylemeyeyim” demişti.

Ardından bu sözlerini düzeltme ihtiyacı hisseden Prof. Dr. Çetiner, “Türkiye’de. Dedesi umreden geldiği zaman ondan kapıyor. Bir büyük alışveriş merkezinde çok işlek bir hamburgercide çalışıyor çocuk. Ve onlarca insanı enfekte etti” ifadelerini kullanmıştı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Valisi Osman Kaymak’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yayınlanan ‘Samsun’da süper bulaştırıcı var’ başlıklı haber doğru değildir. İlimizde böyle bir durum yaşanmamıştır.

* Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde lütfen resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmeyelim.

Ancak Samsun halkı Çetiner’e çok sayıda soru göndermeye devam etti. Bunun üzerine Çetiner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SÜPER BULAŞTIRICI OLSUN VEYA OLMASIN, NE FARK EDER?

Zorunlu açıklama başlığı altında televizyon kanalında söylediği sözlere açıklık getiren Çetiner, bilginin kendisine resmi olmayan yollarla ulaştığını ve süper taşıyıcılara dikkat çekmek amacıyla evde kalmanın önemini anlatırken dile getirdiğini ifade etti.

Prof.Dr. Çetiner paylaşımını şöyle sürdürdü:

* Kendisi virüsten enfekte olmuş fakat hastalığı farkında olmadan atlatmış, gün içinde çok fazla kişi ile temas halinde olan kişiler süper taşıyıcı olarak adlandırılmaktadır.

* Bahsi geçen olayda Samsun şehrinin ismi sehven söylenmiştir. Ancak sonra bana gelen geri dönüşlerden şaşırdığımı söylemeliyim.

Biz şimdi işe nasıl gideceğiz diye soranlar oldu. Zorunlu olmadıkça zaten #EvdekalEvdekal ama zorunluysan bu durum riskini arttırmıyor.

* Bunca açıklamadan sonra bir kaç saat önce söylediğimin arkasındayım. Ülkede vaka sayısı 9217 oldu. Samsun’da da var. Süper bulaştırıcı olsun veya olmasın, ne fark eder…

* Türkiye’nin her yerinde hasta var. Bilerek veya sehven veya yanlışlıkla söylesem ne fark eder” diyerek vatandaşları evde kalmaya davet etti.