Prof. Dr. Ceyhan’dan korkutan corona uyarısı: Taşıyıcılardan 250 bini İstanbul’da

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında normalleşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taşıyıcı hastalara vurgu yapan Ceyhan, “Her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor” dedi.

“TAŞIYICILARDAN 250 BİNİ İSTANBUL’DA”

İstanbul’daki vaka sayısına dikkat çeken Ceyhan, şu ifadeleri kullandı;

*Açıklanan vakaların yüzde 60’ı İstanbul’daydı, dolayısıyla bu hastalığın taşıyıcılarının 250 bini İstanbul’da.

*Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor.

*AVM’yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok.

*Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışlar var. Siz düzgün taksanız da yüzde 30 sizi koruyor.

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