Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Şişli'deki özel bir hastanenin kulak burun boğaz uzmanı olan Prof. Dr. Burak Erdamar, motosikletiyle yol kenarındaki bir kamyonete arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Erdamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

21:00 -
Haberler Gündem
Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Olay; Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Burak Erdamar’ın kullandığı motosiklet seyir halindeyken, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir kamyonete arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Prof. Dr. Erdamar, kamyonet sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA

İLGİLİ HABER26 yaşındaki polis, coronadan hayatını kaybetti26 yaşındaki polis, coronadan hayatını kaybetti
Çocuk Corona Emniyet Haber istanbul motosiklet Polis
Son güncelleme: 21:17 30.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more