Prof. Dr. Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Olay; Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Burak Erdamar’ın kullandığı motosiklet seyir halindeyken, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir kamyonete arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Prof. Dr. Erdamar, kamyonet sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA