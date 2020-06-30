Prof. Dr. Haluk Savaş kimdir? İşte Prof. Dr. Haluk Savaş’ın biyografisi…

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Haluk Savaş, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yanı sıra Gaziantep üniversitesi’nde de görev almıştır. Prof. Dr. Haluk Savaş Gaziantep’te özel bir muayenehane de hizmet vermiştir. İşte Prof. Dr. Haluk Savaş’ın hayatı hakkında merak edilenler…
PROF DR. HALUK SAVAŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Haluk Savaş, 1966 Adana doğumludur. Orta öğrenimini 1984'de Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlamış ve 1991'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (İngilizce Eğitim) mezun olmuştur. 1997'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Psikiyatri/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.
1999'da Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde, Sosyoloji-Antropoloji alanında “Kültür-Psikiyatri İlişkisi” bitirme teziyle yüksek lisans derecesi aldı.
İş Hayatı
1991-1992 Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde mecburi hizmetini yaptı.
1992-2000 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı.
2000-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.
1992-1997 araştırma görevlisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,
1997-2000 yılında uzman doktor Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2003-2008 Doçent Doktor Gaziantep Üniversitesi
2008-2016 Profesör Doktor Gaziantep Üniversitesi
2011-2018 arası Gaziantep'te özel muayenehane işletti.
2018 Ekim’inden itibaren Adana’ya taşındı ve muayenehanesini de Adana’da işletmeye başladı.
Yöneticilik Görevleri
2004-2005 Hastane Başhekim Yardımcısı,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2004-2007
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği 2005-2008
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakülte Kurulu Üyesi olarak seçilerek görev yaptı 2005-2008 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek görev yaptı 2005-2011 Anabilim Dalı Başkanı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD 2005-2011
2000-2015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygudurum Bozuklukları Birimi Yöneticisi 2010- 2015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Ruh Sağlığını Destekleme ve Koruma Birimi Yöneticisi
2004-2007 Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şubesi Kurucu Başkanı
Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Bağımlılık Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Psikofarmakoloji Derneği Uluslararası Temsilcisi
Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Birimi Koordinatörü
Journal of Mood Disorders Başeditörü
150'den fazla üyesi bulunan Psikofarmakoloji e-grubunun yöneticisi
2005- World Journal of Psychiatry Yayın Kurulu Üyesi
4000'den fazla üyesi bulunan Psikiyatri meslek e-grubunun yöneticilerinden birisi
Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi'nde çok kez Düzenleme Kurulu Üyesi
Türkiye Psikiyatri Derneği Gaziantep Şube Başkanı 2016-2018
Yayın ve sunumlar
• 80 uluslararası ve 80 ulusal akademik makalesi ile toplamda (160 civarı) en çok yayını olan Türk psikiyatristidir.
• Etki faktörü (yayınlarına yapılan atıf; 4300) en fazla olan 3. Türk psikiyatristidir.
• Hasta eğitimi ile ilgili yayınlanmış 7 kitapçığın yazarıdır.
• Meslekdaşlarına yönelik olarak hazırlanmış 4 kitapçığın yazarıdır.
• Çok sayıda bilimsel kitapta bölüm yazarıdır.
• Yaklaşık 30 kadar yabancı, 20 kadar yerli ve toplam yaklaşık 50 kadar dergide hakemlik yapmıstır.
• “Bipolar Bozukluğu Tedavi etmek Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi Rehberi” isminde tercüme editörlüğünü yaptığı bir kitap vardır.
• Ulusal ve uluslararası toplantılarda 100'den fazla akademik sunum yapmıştır.
• Düzenli olarak yurt içinde tüm coğrafi bölgelerde seri mesleki eğitim kursları vermekte ve ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmacı olmaktadır.