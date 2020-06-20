Prof. Dr. Harun Uysal, peynirde mide bulandıran hileler için uyardı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uysal, “Peynirlerde çok hile yapılıyor. Taze peynir, sütten elde edilmesi gerekirken sütsüz peynirler yapılıyor. Sarı renginin elde edilmesi için margarin ve nişasta katılıyor. Sonra bu karışıma su ve tuz katılarak peynir hazırlanıyor. Tost peynirlerinde de kullanılması yasak olan antibiyotikli sütler kullanılıyor.

Bazı firmalar ise iade edilen peynirleri topluyor, bunu bir makine içerisine atıyor bu makine içerisine eritme tuzu denilen tuzları atıyor. Belli bir ısının üzerinde ısıtıldığı zaman peynirdeki pıhtılar eriyor. Eridikten sonra yeni üretilen taze peynirleri katıyor. Karışımı erittikten sonra bunu kalıplar içerisine koyuyor. Sonrasında satışa sunuyor” dedi.

”PAZARLARDA SATILAN PEYNİRİ ALMAYIN”

Pazarlarda satılan peynirlerin ise sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

* Pazarlarda satılan beyaz peynirler çok tehlikeli. Bunlar çiğ sütten üretiliyor. Çiğ sütten üretilen peynirlerin en az 60 gün soğuk hava deposunda saklanması gerekir.

* Ancak pazarlarda satılan peynirler, direkt elde edildikten sonra pazarlara getiriliyor ve tüketici, köy peynirini doğal peynir diyerek satın alıyor.

* Halbuki tüketicilerin bu peynirleri almaması gerekiyor. Taze peynir alınacaksa daha çok marketlerden alınması gerekiyor. Çünkü ambalajlı peynirler gıda güvenliğine uygun üretiliyor.

”KAYNATMA SÜT YERİNE PAKETLİ SÜT”

* Tüketiciler paketli sütlerde hile olduğunu düşünüyor. ”Biz sütü evde kaynatıyoruz, dolapta iki üç gün içerisinde bozuluyor, paketli sütler neden bozulmuyor?” diye soruyor.

* Paketli sütler içerisinde katkı maddelerinin olduğuna inanıyorlar. Böyle bir şey yok, tüketiciler kapalı sütleri gönül rahatlığıyla tüketebilir. Hatta çocuklarına ve bebeklerine bile içirebilirler.

* Paketli sütün ambalajı altı kattan ibaret. Sütün ambalaja girebilmesi için adeta bir hastane ortamı, ameliyat ortamı oluşturuluyor ve öyle dolduruluyor.

“PAKET ÜZERİNDEKİ ETİKETLERİ OKUYUN”

* Paket üzerinde besin maddelerine, içindekilere bakmak gerekiyor. Dolayısıyla etiket okumak alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. (DHA)