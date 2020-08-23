Prof. Dr. İlhan Çetin, SÖZCÜ’ye konuştu: İstifa etmedim, ettirildim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Alim Yıldız’ın, kendisine rakip olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin’in istifasını aldığı ileri sürüldü. Akademisyenlerin tepkisini çeken olaydan sonra Rektör Yıldız, iddiaların asılsız olduğunu belirterek “Sayın Çetin teamülleri bilen bir öğretim üyemizdir. Hür iradesi dışında kendisinin istifaya zorlanması asla söz konusu olmadığı gibi helalleşerek ayrılmıştır” açıklamasını yaptı. Prof. Dr. İlhan Çetin, suskunluğunu SÖZCÜ’ye bozdu. Çetin, hür iradesiyle istifa etmediğini, görevi bırakmaya zorlandığını belirterek, yaşadıklarını anlattı:

İSTİFAMI ÖZEL KALEME BIRAKMAMI İSTEDİ

* Prof. Dr. Alim Yıldız’ı, dekan yardımcısı arkadaşlarımla, Tıp Fakültesi yönetimi olarak yüz yüze tebrik etme kararı aldık. Ortamda fitne çıkar diye de belli bir süre üniversitede bulunmamak için izin aldım. Ancak 16 Ağustos gecesi 23.15’de bir rektör yardımcısı tarafından dekan yardımcım, 17 Ağustos sabahı ise başka bir rektör yardımcısı tarafından fakülte sekreterim aranarak, benim senato salonundaki toplantıya gelerek istifa edip etmeyeceğim soruldu.

* Daha sonra rektörlük özel kalemi, Rektör’ün beni makamında beklediğini söylemek için aradı. Rektör, diğer dekanların istifa edeceğini belirterek benim de istifamı özel kalemine bırakmamı istedi. Ben de kağıt kalem isteyerek, dört yıllık yönetimlerine verdiğim emeğimi hiçe sayan bu tavırlara üzülüp sinirlenerek istifamı oracıkta yazdım.

YÜZLEŞTİRMELERİNİ İSTEDİM

* Bu görüşme esnasında Rektör Bey, kendisi hakkında dosya verdiğime dair üzerime atılmış bir iftirayı bana anlattı. Ben de insanlıkla bağdaştırmadığım ve hiçbir zaman hayatımın hiçbir anında aklıma bile gelmeyecek böyle bir iftirayı iletenlerin 24 saat içerisinde ortaya çıkarılarak tarafımla yüzleştirilmesini arz ettim. Hakkımı ancak o zaman helal edeceğimi bildirdim. Kendisi, “Tamam, çabuk ulaşabileceğim birisi” dediği halde bugüne kadar maalesef bu yapılmamıştır. İftira farklı yerlerden de tarafıma iletilmeye başladı. Konuyu istişare ettiğim arkadaş ve dostlarımla bu iftiranın tamamen benim zorla istifa ettirilmeme meşruiyet kazandırmak ve itibarımı zedelemek için yapıldığı kanaatine ulaştık.

ADAY OLDUM DİYE YAPTILAR

* Üzerime atılmış, itibarımı zedelemeye yönelik bu iftirayı atanın bulunup benimle yüzleştirilinceye veya yönetimin beni istifaya zorlamak ve istifamı kamuoyunda meşrulaştırmak için üzerime atıldığını kabul edene kadar mücadelem devam edecektir. Bana yapılan bu hoyrat haksızlığın önümüzdeki günlerde başka arkadaşlarıma ve üniversite elemanlarına da yapılmaması içindir mücadelem. Ben vatanını, milletini seven bir insanım. Çok çalışmam oldu. Çok projelerim var. KKKA hastalığı ile mücadelede etkin olarak çalışıyoruz. İl Pandemi Kurulu üyesiyim, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesiyim. Sırf aday oldum diye böyle yaptırıldı.

YÖK’TEN SONUÇ ÇIKMAZSA DAVA AÇACAK

* Tıp eğitimim yanında işletme yüksek lisansı yaptım. Çünkü ben sadece hizmet etmek için varım. Böyle şeylerle karşılaşacağımı hiç ummuyordum. Beni en çok bu üzdü. Çetin, konuyla ilgili YÖK'e dilekçe verdiğini ve olayın araştırılması istendiğini kaydederek, “Söyledikleri tamamen yalan. Ben istifa etmedim. Baskıyla ettirildim. YÖK’ten gelecek sonucu bekliyorum. Eğer bu durum düzeltilmezse dava açacağım. Üniversiteden 30'a yakın akademisyen bu yönetim yüzünden ayrılmayı düşünüyor.