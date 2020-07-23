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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın’ın hayatı ve kariyeri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın resmen cami olarak açılışı yapılacak olan Ayasofya’da görevli imamları açıkladı. Bu imamlardan biri olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, baş imam olarak görevlendirildi. İşte merak edilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın eğitim bilgileri ve kariyeri…

16:04 -
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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın’ın hayatı ve kariyeri

Danıştay kararı ile cami olan Ayasofya, yarın kılınacak Cuma namazı ile açılacak. Yarınki büyük açılış öncesi, Ayasofya Cami'nde görevli imamların kim olacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Ayasofya'da görevli olacağını açıkladı.

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Mehmet Boynukalın, El-Ezher'deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere'de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

Eğitim bilgileri:

Lisans, EL-EZHER ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1992

Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999

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