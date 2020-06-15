Prof. Dr. Mehmet Öz uyardı! Ölmek istemeyen sahilde ayakkabı giysin

Hava sıcaklığının artmasıyla kış uykusundan uyanan yılanlar, birçok yerde görülmeye başlandı. Antalya’da da evlere, araçlara giren yılanlar, korku dolu anlar yaşatıyor.

Salgın sürecinde insanların yaşam alanlarından ayrılmasıyla yılanların daha rahat hareket etmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Öz, şöyle konuştu:

”YILAN SICAKTAN KAÇAR”

* 09.00 ile 12.00 saatleri arasında beslenmelerini bitiren yılanlar, öğle saatlerinde gizlenecek, sıcaktan korunacak yer ararlar. Araba, ev, bahçe olabilir. Buralarda gizlenerek dinlenir ve sıcaktan korunurlar.

* Bu yılanların boyları 2,5 metreyi bulur ancak ısırdığı zaman zehirsiz oldukları için yalnızca az kanatırlar. Zehirsiz olan yılanlar bir insanla karşılaştıklarında savunma mekanizmaları olmadığı için daha hızlı kaçarlar.

* Havanın kararmasıyla beslenme amacıyla zehirli yılanlar ortaya çıkar. Bu yılanlar ise savunma mekanizmaları olduğu için ağır hareket eder, kaçmaz. Rahatsız edilmediği sürece insanlara zarar vermezler.

”GECE PLAJLARDA AYAKKABIYLA GEZİN”

* Gece saatlerinde plajlarda, dağlık alanlarda olan vatandaşların mutlaka ayakkabı giymeleri lazım. Çünkü zehirli yılanlar yüzde 99 gece çıkıyor. (DHA)

