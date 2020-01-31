Prof. Dr. Naci Görür: İşte ülkemizin belli başlı deprem bölgeleri buralardır

Türkiye'nin etrafındaki levhaları gösteren bir harita paylaşan Naci Görür, şunları belirtti:
* Güneyde Afrika ve Arap levhaları, Kuzeyde Avrasya levhası. Afrika levhasının kuzey sınırını Helen-Kıbrıs yayı oluşturuyor.
* Afrika ile Arap levhaları arasındaki sınır DSF (Ölüdeniz Fayı) ile temsil ediliyor.
* Arap levhasının kuzey sınırını Bitlis-Zagros Kıvrım Kuşağı oluşturuyor.
* Anadolu levhası da Kuzey Anadolu (NAF) ve Doğu Anadolu (EAF) fayları arasında yer alıyor.
* Şimdi bu levhaların hareketlerini inceleyelim.
* Afrika/Arap levhaları Avrasya levhasına doğru hareket ettikçe Türkiye Doğu Anadolu tarafında sıkışır ve deforme olur.
* Anadolu levhası da sıkışmanın etkisiyle NAF ve EAF fayları boyunca Batıya doğru hareket eder.
* Batıya doğru hareket ettikçe saat ibresinin aksi yönünde ve Helenik Yayına doğru döner.
* Bu rotasyon Batı Anadolu'da Kuzey-Güney yönünde gerilmeye neden olur.
* Afrika levhası Helen-Kıbrıs yayı boyunca Anadolu levhasının altına dalar ve tüketilir.
* Şimdi bu mekanizma değişik yerlerde deprem bölgeleri oluşturur.
* Bu bölgeler şunlardır: Doğu Anadolu, NAF, EAF ve Batı Anadolu (Ege).
* İşte ülkemizin belli başlı deprem bölgeleri buralardır.