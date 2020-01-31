Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Prof. Dr. Naci Görür: İşte ülkemizin belli başlı deprem bölgeleri buralardır

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından deprem konusunda paylaşımlarda bulundu. Görür, paylaşımlarında ülkemizin belli başlı deprem bölgelerinin nereler olduğuna dair açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr
22:26 -
Haberler Gündem
Prof. Dr. Naci Görür: İşte ülkemizin belli başlı deprem bölgeleri buralardır

Türkiye'nin etrafındaki levhaları gösteren bir harita paylaşan Naci Görür, şunları belirtti:

* Güneyde Afrika ve Arap levhaları, Kuzeyde Avrasya levhası. Afrika levhasının kuzey sınırını Helen-Kıbrıs yayı oluşturuyor.

* Afrika ile Arap levhaları arasındaki sınır DSF (Ölüdeniz Fayı) ile temsil ediliyor.

* Arap levhasının kuzey sınırını Bitlis-Zagros Kıvrım Kuşağı oluşturuyor.

* Anadolu levhası da Kuzey Anadolu (NAF) ve Doğu Anadolu (EAF) fayları arasında yer alıyor.

* Şimdi bu levhaların hareketlerini inceleyelim.

* Afrika/Arap levhaları Avrasya levhasına doğru hareket ettikçe Türkiye Doğu Anadolu tarafında sıkışır ve deforme olur.

* Anadolu levhası da sıkışmanın etkisiyle NAF ve EAF fayları boyunca Batıya doğru hareket eder.

* Batıya doğru hareket ettikçe saat ibresinin aksi yönünde ve Helenik Yayına doğru döner.

* Bu rotasyon Batı Anadolu'da Kuzey-Güney yönünde gerilmeye neden olur.

* Afrika levhası Helen-Kıbrıs yayı boyunca Anadolu levhasının altına dalar ve tüketilir.

* Şimdi bu mekanizma değişik yerlerde deprem bölgeleri oluşturur.

* Bu bölgeler şunlardır: Doğu Anadolu, NAF, EAF ve Batı Anadolu (Ege).

* İşte ülkemizin belli başlı deprem bölgeleri buralardır.

Afrika Bitlis deprem Türkiye Twitter
Son güncelleme: 22:30 31.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more