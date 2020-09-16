Prof. Dr. Naci Görür, Muş depreminin ardından uyardı: Bu fay stres biriktiriyor

AFAD'dan edinilen bilgiye göre saat 17.48'de Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Muş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedilirken yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

DEPREM SONRASI ÖNEMLİ UYARI

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Muş/Korkut-Sazlıkbaşı'nda 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Muş'un kuzeyinde, bir bindirme fayı. Bu fay üzerinde 7 Eylül'de de Korkut'ta 4.1'lik bir deprem olmuştu. Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km'den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır.”

Bölgeden geçen fay hatlarının bulunduğu bir haritayı da paylaşan Görür, “Göndereceğim resimde fayı görebilirsiniz. Sazlıkbaşı hemen hemen bu fay üzerinde” notunu düştü.