Prof. Dr. Refika Ferda Artüz kimdir?

Ankara Numune Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz, corona virüsüne yenik düştü. Ölüm haberiyle sevenleri yasa boğuldu. Prof. Dr. Refika Ferda Artüz hakkındaki bazı bilgiler…

Prof. Dr. REFİKA FERDA ARTÜZ KİMDİR?

Prof. Dr. Refika Ferda Artüz, Ankara Numune Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği bölümünde görev almıştır. Antakya doğumlu olan Prof. Dr. Refika Ferda Artüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, Ankara'ya geçmeden önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmıştı. Profesörlük unvanına da orada kavuşmuştu.

Dr. Refika Ferda Artuz’un vefat haberini, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu.

* Ankara Numune Hastanesi!nde görev yapmakta olan Antakyalı hemşehrimiz Prof. Dr. Refika Ferda Artuz'u corona virüsü dolayısıyla kaybettiğimizi üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

* Merhumeye Allah'tan rahmet dilerim. Kıymetli ailesinin ve hepimizin başı sağolsun.