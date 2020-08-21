Prof. Dr. Sadettin Korkmaz: İnşallah açıklanan rakamlar gerçekçidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklamasını değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliğinde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, gaz bulunan alana yakın bölgede Romanya ve Bulgaristan’ın da kuyuları olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, “Benim tereddüt ettiğim, tek bir kuyudan henüz 1500 metre derinlikteki bir kuyudan bu kadar rezerv nasıl hesaplandı ? Yani bir gaz yatağının rezervini hesaplayabilmek için yatağın 3 boyutlu ölçümünü yapmak lazım. Çok sayıda sondaj yaparak yatağın kalınlığı bulmak lazım. Ve sonra rezerv hesaplamak lazım. Ayrıca üretilebilinir gaz için testler yapılır. Bunlar yapıldı mı yapılmadı mı? Bilemiyorum” dedi.

“6 YILLIK İHTİYACI KARŞILAR”

Türkiye’nin yılda 50 milyar metreküp doğal gaz ihtiyacı olduğunu belirten Korkmaz şunları söyledi:

*320 milyar metreküp Türkiye’nin 6 yıllık doğalgaz ihtiyacıdır. Yıllık ihtiyacımız 50 milyar metreküp gazı dışarıdan alıyoruz. Kendi üretimimiz çok az yüzde 2.5 – 3 gibi…

*Tamamen dışa bağımlıyız. Hem petrol hem de doğal gazda 40-45 milyar dolar döviz ödemesi yapıyoruz. Böyle bir gaz yatağının bulunması Türkiye için büyük bir şans. Ama bu yatağın geliştirilmesi lazım. Tek bir sondajla değil de daha fazla sondaj yapılması lazım” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR BAŞARI”

Arama sondajlarında 10 kuyudan birinde gaz bulunmasının büyük bir başarı olduğunu kaydeden Sadettin Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

*Dünyada bu genellikle 20 arama kuyusudur. Bazen 50-60’da olur. Karadeniz’de daha önce Hopa, Sürmene, Sinop, Kastamonu ve Ereğli açıklarında 4-5 tane derin sondaj yapıldı ama hiç birinde bulunamadı.

*Bu sahada gaz bulundu ama rezerv konusunda tereddütüm var. 2023’e 3.5 sene süre var. Sahada bundan sonra yapılacak iş çok sayıda sondajlar açılacak. Üretim kuyuları açılacak. Kuyulardan çıkacak gaz borularla karaya taşınacak. 3.5 yıl uzun bir süreç ve yapılabilir.

“CARİ AÇIĞI OLUMLU ETKİLEYECEKTİR”

Petrol ve doğalgaza yıllık 40-45 milyar dolar para ödendiğini söyleyen Prof. Dr. Korkmaz sözlerini şöyle sonlandırdı:

*Bunun yarısı 20 milyar dolar doğal gaz için olsun. Bu 15-20 milyar dolar karımız olacak. Bu da cari açığa olumlu etki yapacak. İnşallah rakamlar gerçekçidir. Türkiye enerjiye ihtiyacı olan bir ülke.

*Petrolün yüzde 90’ı doğal gazın yüzde 95’ini dışarıdan alıyoruz. Bu enerjiyi yarı yarıya da olsa kendi kaynaklarımızdan karşılamak zorundayız. Kalkınmanın temeli enerjidir.

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