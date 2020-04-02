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Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım!

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından babasının mezar taşına sardığı kaşkol fotoğrafını "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.

17:24 -
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Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu.

Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu, cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. O kaşkolun fotoğrafını ise sosyal medya hesabından “Hepinizin adına…” notuyla paylaştı. DHA

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