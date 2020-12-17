Prof. Ebubekir Sofuoğlu’nun skandal sözleri hakkında işlem başlatılıyor

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Rektör Savaşan, “Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır” dedi.

Öte yandan, AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'da, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri” sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sosyal medyadan da Sofuoğlu'nun söylemlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.