Prof. Ercan: Yunanistan’a 2.5 metre kayacağız

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde tatil yapan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, 9 Eylül’de Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Depremi denizde değil dağ bölgesinde beklediklerini belirten Prof. Ercan, “Kuzey Anadolu kırığı yaklaşık Uçmakdere’nin olduğu yerden Ayvasıl’ın bulunduğu kesimden karaya çıkar. Oradan Güzelköy’ün olduğu Mursallı’nın önünden, Gölcük’e, Gölcük’ten Çokal Barajı’na, oradan da Saroz Körfezi’ne gider. Normalde bilimcilerin kabul ettiği burasının tekrar kırılmasıydı. Ama son deprem bize gösterdi ki bir şaşırtmaca var” dedi.

SAROZ’DAN GİRECEK, SELANİK’E KADAR GİDECEK

Depremin dağdan değil, denizin içinde gideceğini ifade eden Prof. Övgün Ahmet Ercan, şunları söyledi:

* Denizin içerisinden bir Kuzey Marmara kırığı geçiyor. Tekirdağ depremi dediğimiz ikinci kol, bu kırık üzerinden olacak. Tekirdağ kolunun beklenen deprem odağı da tam Marmara Ereğlisi’nin 10-15 kilometre deniz içinde olacak. 10-15 kilometre deniz içinde granit katmanında patlayacak, doğu-batı doğrultusunda bir patlama gösterecek. Aynı zamanda 1-1.5 metre göçecek ve Marmara’da 2-2.5 metre Yunanistan’a doğru bir kayma yaşanacak.

* Bu depremin büyüklüğü 7.2 olur. Bu deprem nereden nereye kırar derseniz, Büyükçekmece’nin olduğu yerden başlayacak, Marmara Ereğlisi’ni geçecek, Uçmakdere’nin önünden Mürefte, Hoşköy’ün önünden Şarköy, Şarköy’den de Gelibolu yarımadasını kesip, Saroz Körfezi’ne girecek. Oradan Selanik’e kadar gidecek.

İSTANBUL’DA 16-18 SANİYE, TEKİRDAĞ’DA 30-35 SÜRER

* Bahsettiğim deprem Kuzey Marmara depremlerinin batı konumunda. Bir de bunun doğu konumu var. Doğu kolu İstanbul’dur. Sürekli, ‘Büyük İstanbul depremi’ diye bahsediliyor. Aslında deprem, büyük İstanbul ve Tekirdağ depremidir. Şimdi İstanbul’un önünde olacak deprem ise Küçükçekmece’nin yaklaşık 20-25 kilometre daha güneyinde kırılma şeklinde olacak. Bu kırılma sonucunda yer yaklaşık 1-1.5 metre batıya doğru kayacak. Yani Anadolu Yarımadası, Ege’ye doğru bir kayma gösterecek.

* Deprem büyüklüğü 6.3-6.7 arasında olur. Bu depremin süresi İstanbul önünde yaklaşık 16-18 saniye sürer ama Tekirdağ’ın önünde olacak deprem ise bunun süresi yaklaşık 30-35 saniye sürer. Dolayısıyla bunların hangisi daha tehlikeli olur derseniz, ikisi de tehlikeli olur. İstanbul’un yoğunluğu fazla. Kilometrekare başına yaklaşık 2 bin 568 kişi oturuyor İstanbul’da.

* Batıya gittiğiniz zaman Tekirdağ kolunun bulunduğu yerde yaklaşık kilometrekare başına 200 kişi yaşıyor. Yani İstanbul’da nüfus yoğunluğu fazla ama depremi daha küçük ama ölüm sayısı daha fazla olur. Tekirdağ koluna geldiğin zaman nüfus yoğunluğu az olması nedeniyle deprem büyük olsa da vereceği hasarı daha az olur. Dolayısıyla bu depremleri biz tamamen ölümsüz ve yıkımsız atlatabiliriz.