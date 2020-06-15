Prof. Görür: Son iki deprem, beklenen depremi öne çekebilir

Habertürk TV yayınında Oya Çebi’nin sorularını yanıtlayan Bilim Akademisi üyesi Prof. Naci Görür, şunları söyledi:

* Karlıova bölgesinin bir özelliği Türkiye’nin en büyük iki aktif fayının kesim noktası olması. Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul’dan gelip Karlıova’da duruyor. Doğu Anadolu Fayı da yine Karlıova’ya geliyor, iki fay birbirleriyle kesişiyor.

* Anadolu levhası da yılda 2-2.5 santim Batı’ya doğru hareket ediyor. Burası deprem bakımından Türkiye’nin en aktif bölgesi. Burada meydana gelen depremlerin bir özelliği olur. Her iki fay sistemini de depremin büyüklüğüne göre belirli ölçüde etkilerler.

* Erzincan-Karlıova arasında beklediğimiz deprem halen geçerli. Bu depremde orada olduğu için endişemiz, bu yörede beklenen depremi öne çekebilir. Bu deprem Erzincan-Karlıova arasını rahatlatmadı, biraz daha hassas hale getirdi.

İLGİLİ HABER Bingöl'de Bakan Soylu depreme yakalandı