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Prof. Görür: Son iki deprem, beklenen depremi öne çekebilir

Dün ve bugün Bingöl'de meydana gelen 5.7 ve 5.6'lık depremler, büyük depremin habercisi mi? Beş ay önce Bingöl Karlıova’da deprem olabileceğini söyleyen Prof. Naci Görür, yaşanan son iki depremi değerlendirdi. Görür, "Erzincan-Karlıova arasında beklediğimiz deprem halen geçerli. Son iki deprem Erzincan-Karlıova arasını rahatlatmadı, biraz daha hassas hale getirdi. Endişemiz, bu yörede beklenen depremi öne çekebilir" dedi.

Sozcu.com.tr
12:26 -
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Habertürk TV yayınında Oya Çebi’nin sorularını yanıtlayan Bilim Akademisi üyesi Prof. Naci Görür, şunları söyledi:

* Karlıova bölgesinin bir özelliği Türkiye’nin en büyük iki aktif fayının kesim noktası olması. Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul’dan gelip Karlıova’da duruyor. Doğu Anadolu Fayı da yine Karlıova’ya geliyor, iki fay birbirleriyle kesişiyor.

* Anadolu levhası da yılda 2-2.5 santim Batı’ya doğru hareket ediyor. Burası deprem bakımından Türkiye’nin en aktif bölgesi. Burada meydana gelen depremlerin bir özelliği olur. Her iki fay sistemini de depremin büyüklüğüne göre belirli ölçüde etkilerler.

* Erzincan-Karlıova arasında beklediğimiz deprem halen geçerli. Bu depremde orada olduğu için endişemiz, bu yörede beklenen depremi öne çekebilir. Bu deprem Erzincan-Karlıova arasını rahatlatmadı, biraz daha hassas hale getirdi.

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Son güncelleme: 12:47 15.06.2020
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