Prof. Görür’ün deprem olabilir dediği ilçeye yüksek katlı binalar yapıyorlar

Elazığ‘da deprem olacağını önceden açıklayan Prof. Naci Görür, bu defa Kahramanmaraş‘ın Türkoğlu yöresinde büyük bir deprem olabileceğini söyledi.

“6.8'lik deprem uyumakta olan, uzun dönemdir aktif olmayan Doğu Anadolu fayının uyanışını gösteriyor” diyen Prof. Görür, “Sivrice'yi işaret etmiştim. Bu benim özel yetenek sahibi olduğumu göstermiyor. Her yer bilimci bunu bilebilirdi. Şimdi aynı fay üzerinde yine deprem olma olasılığı bulunan başka yerler de var. Örneğin Kahramanmaraş’ın Türkoğlu yöresi. Orada en son deprem 1513’te oldu. Dolayısıyla uzun bir süre geçmiş. Orada da deprem olabilir” şeklinde konuştu.

SÖZCÜ, Görür'ün işaret ettiği Türkoğlu'nun muhtarlarıyla konuştu, ilçenin nabzını tuttu. Türkoğlu'nda beklenenin aksine bir panik havası yok, tam tersine herkes çok rahat. Ne deprem konusunda bir hazırlık, ne bir güçlendirme çalışması yapılmış. Hatta tam tersine 6-7 yıldır geleneksel 2-3 katlı evlerin yerine yüksek apartmanlar dikilmeye başlanmış.

“6-7 YILDIR YÜKSEK BİNALAR YAPILMAYA BAŞLANDI”

Fatih Mahallesi Muhtarı Muhammet Karaca: Yıllardır bekliyoruz. Türkoğlu'nun fay hattının üzerinde olduğu en bilinen şey. Herkes biliyor. Herhangi bir şey de yapmadık, yapmıyoruz. Şu ana kadar devlet kurumlarının bize yansıyan güçlendirmey, halkın eğitimi gibi bir şey yok. 6-7 yıldan bu yana yüksek apartmanlar yapılmaya başlandı. 6 kata çıktı. Burada da bir saçmalık var. Deprem bölgesi ana caddeye 6 kat vermişler. Bir arkasına 3 kat vermişler. Çürükse her taraf çürük, sağlamsa her taraf sağlam. Arada bir yol var buraya 6 kat 50 metre öteye 3 kat. Zemin etüdüne göre verilecekse arka tarafa da verilmesi lazım. Yoksa hiç verilmemesi lazım. Şu anda 6 kat Türkoğlu'na verilmiş durumda. Türkoğlu'nda önüne gelen müteahhit, 20 tane müteahhit var belki!

“TEDİRGİNLİK YOK, KAHVE FUL DOLU, OKEY OYNUYORUZ”

İstasyon Mahallesi Muhtarı Tevfik Ateş: Bizde hiç öyle bir panik yok. Kahve ful dolu. Hepimiz okey oynuyoruz. Biz bu deprem tehlikesini eskiden beri biliyoruz. 1975'te falan da burada depremler oldu. Apartman sistemi Türkoğlu'nda yeni başladı. Genelde 2 katlıdır, benim mahallemde 3 katlı yok. Evlerin çoğu 45-50 yıllık. Bize depremler ilgili bir eğitim falan verilmedi, belediyenin bir çalışmasını görmedik, Allah'a emanet yaşıyoruz. Benim evim de 2 katlı… Sağlam mı diye baktırmadım. Bizim mahalle 10 bin kişi var. Depremle ilgili bir hazırlık yapan duymadım.

“ALLAH'I VAR, BELEDİYE TOPLANMA YERLERİNİ PAYLAŞTI”

Ceceli Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz: Biliyorduk, burada da fay hattı varmış. Riskliymiş, tehlikeliymiş. Ama halkta öyle bir tedirginlik de yok açıkçası. Takdir Allah'ın… Ne diyeceksin, ne yapacaksın. Korksa da korkmasa da insanlar evini terk edemiyor tabi ki. Allah'ı var, belediye (Elazığ'daki depremden sonra) bir şey olursa toplanma yerlerini paylaştı. Bunun dışında yapılan bir şey yok. İleriye doğru olur mu bilmiyorum. Belki de bundan sonra bizi toplarlar konuşurlar.

“BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK, EVLER AYNI ŞEKİLDE DURUYOR”

Cennet Pınarı Muhtarı Ali Dölek: Türkoğlu'ndan büyük bir fay hattının geçtiğini çok eskiden beri biliyoruz. Ama hazırlık konusunda da yapılan hiçbir şey de yok. Allah'tan gelecek bir şeydir.Normalde 100'e yakın hanemiz var ama çoğu okullar nedeniyle şehirde. Evler aynı şekilde duruyor…Belediyenin yaptığı bize yansıyan bir şey de yok.

“VATANDAŞLARIMIZ LAFINI BİLE ETMİYOR”

Dedeler Köyü Muhtarı Kahraman Güneş: 250 hanem var. Genelde tek katlı. Beton da var, taş ev de var. Vatandaşlarımızın bir tedirginliği yok, lafını bile etmiyorlar. Özel bir hazırlığımız yok. Belediye Elazığ'daki depremden sonra herhangi bir sıkıntı olduğunda belediyenin açık olduğunu söyledi. Jandarma da arayıp aynısını söyledi. Köy biraz dağınık. Ben de birkaç kişiyi aradım. Benim mahallemde hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Bizimki dağ köyü.

“KOSKOCA KASABA, BAŞA GELEN ÇEKİLİR”

Osman Okumuş (Emekli): İki üç günden beri televizyonları dinliyoruz. Ne yapalım… Allah'a emanet. Ömrümüzün yettiği kadar oturacağız. Koskoca kasaba… Göçücü değil, yıkıcı değil, başa gelen çekilir. Burada genelde iki katlıdır. 4-5 blok var yüksek. Benim evim 3 katlı. Sağlam mı diye baktırmadım. Neyine baktıracağım. Devletin depremle ilgili bir çalışması var mı bilmiyorum. Türkoğlu'nda hiç kimse tedirgin değil.