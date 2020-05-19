Prof. Özlü’den corona virüsü açıklaması: Türkiye’de iniş eğrisi başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, HaberTürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı. Başlayan normalleşme sürecinin corona virüsü salgınına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özlü, şunları söyledi:

* Çok önemli bir dalgalanma olmadı. Bu da sevindirici. Sosyal hayata kontrollü dönüş projesinin devamına izin veren bir durum bu. Biz artık evlerden çıksak bile, dikkat ettiğimiz zaman, kurallara uyduğumuz zaman salgın azalmaya devam ediyor.

* Kontrollü sosyal hayat deyince insanlar endişeleniyor; Salgın var, AVM’ler açılıyor, insanlar sokağa çıkıyor, bu salgında geriye dönüş oluşturur diye… Ama gördük ki öyle bir etki oluşmadı.

14 GÜN BEKLEMEK LAZIM

* Dikkat edilirse, tedbirler alınırsa normalizasyon süreci devam edebilir. 11 Mayıs’ta sürecin başladığını düşünürsek, kuluçka süresinin 5-6 gün olduğunu hesaplarsak, en erken etkilenmenin 17-18 Mayıs’ta ortaya çıkacağını öngörebiliyoruz. Dünkü rakam düşme eğilimindeydi. Bugünkü rakamı da görmek lazım. İlk intibalar umut verici ama 14 gün beklemek lazım.

* Hava sıcaklığı da etkiliyor. Salgının hızı biraz kesildi. Türkiye’de iniş eğrisi başladı ama dünyada iniş eğrisi yok genel olarak bakıldığında ama duraklama var. Bu da olumlu bir gelişme.