Prof. Tatar: 18 şehrin merkezinden aktif fay geçiyor

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma yol açtığı Elazığ‘da incelemelerde bulunan AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Orhan Tatar‘dan çarpıcı açıklamalar…

PÜTÜRGE SEGMENTİ KIRILDI

* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Tatar, son depremle beraber Doğu Anadolu Fay Zonu‘nun Sivrice-Pütürge arasında kalan ve Pütürge Segmenti diye adlandırılan bölümünün kırıldığını belirterek, şunları söyledi:

* Depremin olduğu fayın merkez üssü, Elazığ kent merkezine 35 kilometre, Malatya‘ya ise 70 kilometre uzaklıkta. 61 ilimizin içinden, 18 tanesinin doğrudan doğruya kent merkezinden aktif faylar geçiyor. Bunların en önemlileri Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Bursa, İzmir, Balıkesir ve Manisa…

BİNALARIN ENVANTERİNİ ÇIKARMAK GEREK

* Bu kentlerimiz için çok hızlı bir şekilde deprem master planları hazırlamamız gerekiyor. Bu fayların geçtiği binaların envanterini çıkarmak gerekiyor. Bir sonraki depremin nerede olacağını bilemiyoruz. Türkiye’nin herhangi bir yerinde bundan çok daha büyük depremler de meydana gelebilir.

SİVAS’IN ÇEVRESİNDE DÖRT FAY VAR

* Sivas’ın hemen kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı var. Bu fay hattı kent merkezine 80 kilometre uzaklığında. Onun hemen güneyinden ayrılan ve Almus Fayı olarak adlandırdığımız fay hattı 70 kilometre uzaklıkta. Güneyde bulunan fay hattı ise 40 kilometre uzaklıkta. Buralarda gelecekte yaşanabilecek 6 ya da 6’nın üzerindeki depremlerde ortaya çıkacak sarsıntıların etkisiyle Elazığ ve Malatya örneğinde olduğu gibi binaların hasar görme olasılığı var. (DHA)