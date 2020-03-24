Prof. Ünal: Gençler sokakta dolaşmaya devam ederse, İtalya gibi oluruz

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Necmettin Ünal, corona virüs salgınıyla ilgili ezber bozan tespitlerde bulundu. Prof. Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çok kötü giden şeyler de var ama bazı şeyler de iyi gidiyor. İki gün önce demiştik ki; Bilim Kurulu’nda mutlaka bir anesteziyolojist olmalı, oldu. Türkiye’de ventilatör (solunum cihazı) üretimi yapan firmalar var, bunlar hazırlar, bunlarla kontakt kurulmalı, üretim yapılmalı dedik, yapıldı.

* Yurt dışında antiviral ilaçlar var, bunları getirmemizde fayda var dedik, geldi. Tanı testleri yetersiz yapılıyor, daha çok yapılmalı, epidemiyolojik açıdan, mortalite (ölüm oranı) açısından bunları ortaya koymamız lazım demiştik, tanı kitleri geldi. Bunlar inanılmaz güzel gelişmeler.

HALKIMIZ ÇALIŞMIYOR, HALKIMIZ SUÇLU!

* Devlet, sağlık çalışanlarına yönelik teşvik önlemleri alıyor. Bu dönemde haklı olarak istifa ve çalışmamazlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Hakikaten devlet bu işte çalışıyor. Çalışmayan kim? Bence biz çalışmıyoruz. Halkımız çalışmıyor. Halkımız suçlu. Geldiğimiz noktada onların hatalarını yaşıyoruz. Ve bazı yanlış algılamalar var. Gençleri etkilemez deniliyor.

VAKA BİLGİLERİ PAYLAŞILMIYOR

* Ülkemizde psikolojik sebeplerle, panik yaratmamak nedeniyle, -hekim olarak çok tasvip etmesek de- nerede ne vaka var, kaç tane var, hangi ilde, kaçı öldü, kaçı yaşamakta, yaşları, cinsiyetleri gibi bilgiler paylaşılmıyor. Bu bizim için kötü. Biz hâlâ yurt dışı verilerini kullanarak, Türkiye hakkında yorum yapmaya çalışıyoruz. Halbuki artık Türkiye’nin kendi verileri var. Her ülkenin kendi dinamikleri var. Kendi dinamiğimiz üzerinden konuşur hale gelmemiz lazım.

ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

HASTALIĞI GETİREN GENÇLER

* Yaşla ilgili bir yanlış algılamamız var. Yaşlılar daha çok ölüyor ama hastalığı dışarıda alıp yaşlılara getiren kişiler gençler. Dolasıyla 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı koysak bile gençlerin sokakta dolaşmasına engel olamazsak, bu işin yayılmasına engel olamayız, İtalya gibi oluruz.

ABD’DE ÖLÜMLERİN YÜZDE 20’Sİ 20-64 ARASINDA

* ABD’de her hafta mortalite sonuçları yayınlanıyor, halka açık ve detaylı olarak. Sonuçlar şunu söylüyor. Ölümlerin yüzde 20’si 20-64 yaş arası gerçekleşiyor. Hastaneye yatırılan vaka sayısının yüzde 20’si de 20-44 yaş arasında. Demek ki gençleri kontrol etmemiz gerekiyor, gençlerin sokağa çıkmasına engel olmamız gerekiyor.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.

TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.